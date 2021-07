In occasione della presentazione alla stampa di Memphis Depay, attaccante arrivato a costo zero dal Lione,, a partire dal futuro sempre più nebuloso di"Il calciomercato inizia ora e", ha dichiarato il numero uno blaugrana. Si tratta della prima apertura ufficiale del club catalano ad un addio dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile scambio con l'Atletico Madrid che avrebbe coinvolto Saùl. Un'opzione al momento scartata a causa dell'ampia distanza sulle valutazioni dei due cartellini (Griezmann pesa ancora per 72 sul bilancio del Barcellona e ha un ingaggio di gran lunga superiore a quello del centrocampista colchonero), ma che non preclude ad altre soluzioni, magari in Premier League. Ec, a detta di Laporta: "Abbiamo grande rispetto per i nostri calciatori, mi parlate di due ragazzi che lo scorso anno hanno avuto poco spazio ma che hanno dimostrato grande coinvolgimento in questi primi giorni di ritiro.".Frasi piuttosto chiare, ulteriormente avvalorate da quelle del".Infine Laporta si è nuovamente espresso sul tema più caldo del momento, ossia la trattativa per il nuovo contratto di Leo Messi, svincolato dallo scorso 1° luglio: "Al momento debito riceverete la notizia che tutti state e stiamo aspettando. Al momento non posso entrare nei dettagli delle negoziazioni, che stanno procedendo in maniera proficua e che le parti stanno lavorando nella giusta direzione per essere reciprocamente soddisfatte". Il campione argentino, attualmente in vacanza con la famiglia a Miami dopo la vittoria della Copa America, è disposto a ridurre sensibilmente il proprio ingaggio pur di continuare a vestire la maglia del Barcellona.