Barcellona, l'Arabia Saudita bussa alla porta del club: 4 big ci pensano

La morsa dell'Arabia Saudita sul calcio mondiale non accenna ad allentarsi. Se la prima ondata ha portato nella Saudi Pro League campioni come Benzema e Neymar, che si sono aggiunti a Cristiano Ronaldo, la seconda promette di fare altrettanto. Secondo Mundo Deportivo, uno dei club che potrebbe essere saccheggiato dalle squadre saudite è il Barcellona.



RIPROGRAMMARE - La minaccia araba - così viene ribattezzata - potrebbe spingere diversi calciatori blaugrana a lasciare il club in preda a un momento no in campo e fuori. Il Barcellona non sa ancora chi sarà il suo prossimo allenatore, dopo l'annuncio dell'addio di Xavi, e deve riprogrammare una stagione, la prossima, in cui deve tornare a contendere al Real Madrid il titolo della Liga. E potrebbe farlo senza 4 suoi totem.



CHI VOGLIONO - Il primo a essere finito nelle mire del campionato saudito è Raphinha. Il nazionale brasiliano aveva già ricevuto e rifiutato in passato una grande offerta araba (si parla di 20 milioni di stipendio annui): l'ex Leeds voleva affermarsi al Barça, club che l'aveva pagato circa 58 milioni più altri 9 di bonus. L'esplosione ora del sedicenne Lamine Yamal potrebbe convincerlo ad accettare la proposta. Sirene arabe anche per Sergio Roberto, tuttofare blaugrana, e Marc-André ter Stegen. A 32 anni e con un contratto fino al 2028, il tedesco però ha chiuso per ora all'evenienza ma vuole garantirsi un ultimo grande contratto.



IL BOMBER - Last but not least, anche Robert Lewandowski, a 35 anni, potrebbe cedere a queste lusinghe. Il polacco ha ancora due anni di contratto con il Barça e più volte ha ribadito di non voler andare a svernare in campionati simili. I blaugrana dal canto loro vorrebbero che restasse almeno un altro anno per fare da chioccia a Vitor Roque. Offerte cospicue continuano ad arrivare a Pini Zahavi, il suo agente, che però per ora ha incassato solo no dalla punta.