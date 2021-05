Secondo Don Balon, Xavi è il favorito per sedere sulla panchina del Barcellona la prossima stagione ed è previsto un incontro con Laporta. Le sue condizioni per accettare un’eventuale offerta del Barça sono le seguenti: la possibilità di avere potere assoluto nella pianificazione del mercato, l’arrivo di Jordi Cruijff come segretario tecnico, il ritorno di Carles Puyol all’interno del club e infine uno stipendio più alto di quello che percepisce all’Al Sadd.