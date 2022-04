In vista della partita di Liga tra Barcellona e Rayo, il tecnico dei blaugrana Xavi ha parlato della prossima sessione di mercato: “Il nostro piano per la finestra di mercato estiva 2022? Lo pianifichiamo, dipendiamo dalla situazione finanziaria del club. Vedremo. Perché i giocatori arrivino, anche gli altri devono partire. Siamo nell'era post-Messi, bisogna avere molta pazienza. Sono stato il primo ad aspirare a vincere titoli, ma dobbiamo rafforzarci per il prossimo anno. Devi essere realistico, calmo e paziente. Senza Messi è tutto più difficile".