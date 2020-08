La decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona si è abbattuta come un uragano sul mondo blaugrana, che ora cerca le cause di questa separazione. Uno dei motivi lo rivela il quotidiano argentino Olè, che riporta una frase detta da Ronald Koeman alla Pulce durante il colloquio avuto negli scorsi giorni: "I privilegi in rosa sono finiti, devi fare tutto per la squadra. Sarò inflessibile, devi pensare alla squadra". Questa frase, si legge, avrebbe convinto Messi a non cambiare idea e a lasciare il Barça nelle prossime settimane.