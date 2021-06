Ronald Koeman Junior non ha ricalcato le orme del padre ma è comunque riuscito a diventare un calciatore professionista. Gioca in porta, nell’FC Oss, in seconda serie olandese. Oggi pomeriggio, prima di scendere in campo al Camp Nou per un evento organizzato da Cupra, uno degli sponsor del Barcellona, è stato intervistato da vari media presenti sul futuro di suo padre.



“Spero che rimanga anche l’anno prossimo, ma questo lo decide il presidente. Mio padre sta molto bene e non è preoccupato per il suo futuro. Lui crede in sé stesso ed io credo in lui. Il gioco della squadra è stato buono. Non hanno vinto il campionato però hanno vinto la Copa del Rey. Spero che una decisione venga presa rapidamente perché tutti stanno aspettando di sapere cosa succederà la prossima stagione. I modi usati da Laporta nei suoi confronti? Non voglio parlare di queste cose”.