Prime parole da nuovo giocatore del Barcellona per Jules Koundé, arrivato dal Siviglia dopo aver superato la concorrenza del Chelsea: "So che Xavi voleva che venissi qui, ho sempre avvertito la sua stima. Questa è una tappa molto importante della mia carriera, so cosa devo fare. La concorrenza? Mi sento tranquillo, sono qui per crescere e farò quello che mi chiede l'allenatore".