Barcellona, lesione al bicipite femorale per Alejandro Balde

Brutte notzie in casa Barcellona in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund del 15 aprile. Alejandro Balde, terzino sinistro, ha accusato una lesione al bicipite femorale sinistro. Salterà sicuramente la partita in Germania, ma non c'è ancora certezza sui tempi di recupero, anche in vista delle probabili semifianali (l'andata del quarto è finita 4-0 per i blaugrana): andata il 29/30 aprile, ritorno 5/6 maggio contro una tra Inter e Bayern Monaco.



IL COMUNICATO - "Gli accertamenti effettuati domenica mattina sul giocatore della prima squadra, Alejandro Balde, hanno confermato una lesione distale al bicipite femorale sinistro. Il suo ritorno in campo con la prima squadra dipenderà dal suo recupero".