Barcellona, lesione per Koundé: 3 settimane di stop, salta Inter e Clasico

AFP via Getty Images

Brutte notizie dall'infermeria arrivano perche, dal roboante 3-3 ottenuto dal suo Barcellona contro l'Inter nella semifinale di andata della Champions League 2024/25, ha perso per infortunio il suo "ironman". L'esterno francese era stato finora il calciatore più utilizzato dall'allenatore tedesco con una sola gara saltata, ma l'infortunio muscolare subito nel corso del primo tempo della gara lo costringerà ad un lungo stop.Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di oggi hanno evidenziato per Koundé una lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane. Questo il comunicato ufficiale: "Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra. Eroe della finale di Siviglia (Coppa del Re vinta contro il Real Madrid), Koundé ha dovuto lasciare il campo di Montjuïc dopo 42 minuti dell'emozionante partita Barcellona-Inter. Era la sua 53esima presenza stagionale. Ha instancabilmente razziato la fascia destra per la squadra di Hansi Flick in questa stagione, con l'allenatore che lo ha lasciato fuori solo per una partita, la recente vittoria contro il Maiorca".

Per Flick si tratta quindi di un'autentica tegola perché il calendario che attende il Barcellona nel corso delle prossime settimane prevede sabato la gara di campionato con il, ma poi martedì 6 maggio il ritorno della semifinale di Champions controa San Siro e quindi domenica 11 maggio di nuovo a Montjuic nel Clasico contro ildi campionato che potrebbe chiudere o riaprire il discorso vittoria della Liga. Chiude il filotto di impegni super il derby controin programma il prossimo 15 maggio e, solo dopo questa gara, Koundé potrebbe tornare a disposizione.