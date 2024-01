Barcellona, lesione per Raphinha: salta la finale di Supercoppa

Il Barcellona perde una pedina importante. Dall'ultima partita contro l'Osasuna è infatti uscito acciaccato Raphinha. Il brasiliano non sarà a disposizione per la finale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid. Questo il comunicato del club:



"Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Raphinha hanno rivelato che ha una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Non è disponibile per la convocazione e l'evoluzione del suo infortunio determinerà il suo ritorno. L'attaccante brasiliano si è infortunato nel primo tempo della partita vinta 2-0 contro l'Osasuna nella semifinale della Supercoppa Spagnola ed è stato sostituito da Lamine Yamal. La partita di Riyad è stata la ventesima presenza stagionale di Raphinha con i blaugrana, nella quale ha segnato quattro gol".