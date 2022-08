Non il più semplice degli impatti peral Barcellona: l'attaccante polacco è stato ingabbiato alla prima di campionato contro il Rayo Vallecano, mentreSecondo la ricostruzione riportata dal quotidiano spagnolo Sport, Lewandowski si è messo a firmare autografi e scattare foto con i tifosi che stavano aspettando l’ingresso dei giocatori davanti al cancello. In quel momento, due individui hanno approfittato del momento di confusione per aprire lo sportello della macchina e rubare all'ex Bayern u