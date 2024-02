Barcellona, Lewandowski rompe il tabù di Messi: di cosa si tratta

Era il 16 febbraio del 2021 quando il Barcellona disputava la sua ultima partita ad eliminazione diretta di Champions League prima della sfida di stasera contro il Napoli al “Maradona”. Un 1-4 al “Camp Nou” per mano del Paris Saint-Germain, trascinato da uno scatenato Kylian Mbappé, gara nella quale l’unico gol blaugrana sarebbe stato l’ultimo prima di una lunga pausa di 3 anni e avrebbe portato la firma di Leo Messi.



Poi due stagioni di grande sofferenza, con una delle squadre più titolate nella storia della Champions League con le sue 4 vittorie condannata a due eliminazioni di fila nella fase a gironi, ed un’attesa che si è conclusa quest’anno col ritorno nel tabellone delle migliori 16. E con essa si è conclusa un’astinenza di gol alla quale ha posto rimedio una specialista in materia come Robert Lewandowski: la sua rete contro il Napoli è la numero 93 nella massima competizione europea, la 51 con la maglia del Barcellona.