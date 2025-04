Barcellona, Lewandowski salta Real Madrid e Inter: out 2/3 settimane, a rischio il ritorno di Champions

Getty Images

: il centravanti polacco, uscito al 78’ della sfida contro il Celta Vigo in Liga a causa di un problema muscolare, ha sostenuto quest’oggi gli esami propedeutici a capire l’entità dello sfortunato accaduto., che gli impedirà di essere presente in vista della finale di Coppa del Re e almeno dell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter.

. Il suo ritorno in campo sarà determinato in base ai progressi del recupero“., giorno dopo giorno, ma. Lewandowski, dunque,, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, con l’augurio da parte del Barcellona che il polacco torni a disposizione per il match di ritorno, come informano dalla Spagna, in particolar modo AS e Cadena Ser.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui