Curioso episodio al termine di Real Sociedad-Barcellona, match in cui l'ex Bayern si è sbloccato in Liga. L'arbitro Munuera Montero infatti si è rivolto al polacco dicendogli: "Buona fortuna per questa nuova avventura, ti auguro il meglio. Stai attento però all'orologio", riferendosi alla recente vicenda del furto subito dall'attaccante.