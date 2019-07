Come riporta il Mirror, sfumato De Ligt, il Barcellona ha intenzione di rinforzare la propria linea difensiva acquisendo le prestazioni sportive di Victor Lindelof, centrale svedese classe 1994, del Manchester United. Probabilmente anche questo assalto andrà a vuoto poiché il calciatore ha dichiarato essere felice con la maglia dei Red Devils e di non vedersi in nessun’altra società.