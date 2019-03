. Dopo lodell'andata, in un match spettacolare e ricco di occasioni in cui è mancato solo il gol, le due formazioni allenate dasi affrontano in terra catalana, dove si deciderà quale delle due conquisterà il pass per i quarti. La qualificazione è ancora in bilico con il Lione che, dopo aver fermato in casa i blaugrana, sperano di emulare quanto fatto dall'Ajax contro un'altra spagnola - il Real Madrid - e guadagnare l'accesso al turno successivo.Il Barcellona è reduce dal successo in rimonta per 3-1 in Liga contro il Rayo Vallecano ed è imbattuto tra tutte le competizioni da 11 gare di fila (7 vittorie e 4 pareggi). La squadra di Valverde ha subito appena 7 reti durante questa striscia di risultati utili, con il tecnico dei blaugrana che punta tutto sulla difesa a 4 formata da Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; in avanti ci saràcon. Dall'altra parte, la formazione transalpina - che arriva dal 2-2 sul campo dello Strasburgo, arrivato dopo il ko col Monaco e i successi contro Caen in Coppa di Francia e Tolosa in Ligue 1 - recupera il suo capitano Nabildopo il turno di squalifica scontato nella gara d'andata. Genesio, allenatore del Lione, recupera Marcelo Guedes, con Marcal al suo fianco insieme a Denayer. In avanti confermati Depay e Dembelé.Barcellona e Lione si sono affrontati per sette volte nella loro storia: 4 vittorie e 3 pareggi per i catalani, che sono ancora imbattuti, mentre al Camp Nou i blaugrana hanno conquistato tre successi su tre. I padroni di casa si affidano alle statistiche: in 21 casi su 31 precedenti, le squadre che hanno pareggiato 0-0 in trasferta hanno poi conquistato la qualificazione. Il Barcellona ha conquistato ben 26 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 29 sfide interne di Champions League. Le squadre francesi non sono mai riuscite a tenere la porta inviolata al Camp Nou nelle nove gare disputate, mentre l'unico club ad uscire imbattuto è stato il PSG: se consideriamo le coppe europee, solo il Metz è la squadra francese che è riuscita a batter il Barcellona, nel primo turno di Coppa delle Coppe nel 1984. Le due squadre sono ancora imbattute in questa Champions, con il Lione che in caso di pari può battere il record di sei pari di fila di AEK Atene (2002/03) e Rangers Glasgow (2005/06). E sempre in tema di record, il Barcellona va a caccia della 12esima qualificazione di fila ai quarti di finale, che mancano in casa Lione dalla stagione 2009/10. Grande attesa per Messi, a quota 60 reti in 60 presenze in Champions al Camp Nou, mentre dell'altra parte capitan Fekir ha segnato in due trasferte in questa edizione ed è imbattuto da otto partite nella competizione.LE FORMAZIONI UFFICIALI: BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Coutinho, Suarez, Messi. LIONE (5-3-2): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marcal, Mendy; Tousart, Fekir, Ndombele; Dembelé, Depay.