Il Barcellona pensa ai rinforzi per il centrocampo in vista del mercato di gennaio. Un nome, già esplorato in estate, che torna in voga è quello di Giovanni Lo Celso del Tottenham. Secondo quanto riportato da Sport, nonostante l'argentino sia una richiesta specifica di Xavi, i suoi piani al momento sono quelli di rimanere alle dipendenze di Postecoglou, che lo ritiene un profilo centrale nel progetto degli Spurs.