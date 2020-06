C'è altissima tensione nello spogliatoio del Barcellona. Dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro il Celta Vigo (che costringe ora il Barça a inseguire il Real Madrid in classifica), nello spogliatoio blaugrana si sarebbe consumato un duro confronto tra i senatori e l'allenatore Quique Setien, come riporta El Mundo Deportivo.



Secondo la stampa catalana, le parole di Luis Suarez al termine della sfida di Vigo hanno evidenziato un clima teso con il tecnico. L'attaccante uruguaiano, da poi tornato i. campo dopo un lungo infortunio, ha detto: "L'allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni".



Nello spogliatotio, reso incandescente dal pareggio subito nei minuti finali della partita di Vigio, ci sarebbe stata un'accesa discussione sulle scelte tattiche del tecnico. Non si prospettano settimane facili ora per ​Quique Setien, con un primo posto e, soprattutto, uno spogliatoio da riconquistare.