Ogni anno, da quando Neymar è andato al PSG, si parla di un suo possibile ritorno al Barcellona e di quanto sia lui sia i suoi ex compagni e la sua ex società sarebbero contenti se ciò accadesse. Quest’anno, però, potrebbe finalmente essere quello buono: il contratto del brasiliano con il Paris scade nel 2022, il che significa che, se non rinnova, i francesi saranno costretti a venderlo per non rischiare di perderlo a zero.



Questa situazione ha alimentato le speranze dalle parti di Camp Nou e, secondo Mundo Deportivo, lo spogliatoio blaugrana vuole fermamente che la società riporti Neymar a casa e che metta in secondo piano l’acquisto a zero di Wijnaldum e Depay, due fedelissimi di Koeman.