Romelu Lukaku è stato ancora una volta decisivo, ieri, contro il Bologna, con un gol che ha dato 3 punti e un pezzo di scudetto. Eppure, in Spagna, le voci sul suo futuro non calano. Con Haaland obiettivo principale, il Barcellona valuta comunque nomi alternativi ma comunque di livello top: vista la folta concorrenza per il norvegese, il nome di Big Rom è sempre tra i primi della lista di Joan Laporta.



SOLO A UNA CONDIZIONE - ​Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il belga è lusingato dal corteggiamento del Barça e del suo ex tecnico Ronald Koeman, ma il suo entourage ha fatto sapere, sempre secondo il quotidiano catalano, che la priorità di Lukaku resta l’Inter. Si trova bene a Milano, ha un ottimo feeling con Conte e ed è una guida per l'intera squadra. Quindi, l’affare, difficile, si può fare solo se sarà l’Inter a voler cedere il calciatore per fare cassa. Il Barça osserva, Lukaku dichiara amore all’Inter. Il futuro societario, però, scriverà il destino dell’ex United.