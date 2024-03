Barcellona-Maiorca la decide Yamal: il turnover di Xavi e i segnali per il Napoli

A quattro giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League, nella stessa sera in cui il Napoli pareggia in casa contro il Torino. La squadra di Xavi Hernandez ha accorciato sul Real Madrid che tra due giorni ospiterà il Celta Vigo, i blaugrana sono andati a -5 ma con una partita in più rispetto alla squadra di Carlo Ancelotti. Nel finale per gli ospiti è entrato anche l'ex Torino Radonjic, e in campo per tutta la partita sono rimasti Nastasic (ex Fiorentina) e Muriqi, con un passato nella Lazio.- Massimo risultato col minimo sforzo: 1-0 finale, ma quanti brividi. La partita non si mette benissimo per i padroni di casa, perché a 24' Gundogan sbaglia subito un calcio di rigore che rischia di demoralizzare la squadra;. L'allenatore ha fatto un po' di turnover in chiave Champions lasciando fuori Lewandowski, entrato nella ripresa con Vitor Roque ma ha decidere la gara è un gol di Lamine Yamal a un quarto d'ora dalla fine.- Per il talento classe 2007 è il sesto gol stagionale, il quarto in campionato. Considerato da molti - Leo Messi compreso - un futuro Pallone d'Oro, Yamalstagionali, la metà da titolare ed era in campo - sempre dall'inizio - anche nella gara d'andata contro il Napoli al Maradona: 80 minuti di qualità, prima di lasciare il posto a Raphinha.- Tra qualche giorno Barcellona e Napoli ripartiranno dall'1-1 a campi invertiti. Si giocherà in Spagna, dove. Da un paio d'anni non esiste più la regola dei gol in trasferta, così la squadra di Calzona ha solo la vittoria come risultato a disposizione per qualificarsi ai quarti di finale di Champions; in caso di pareggio si andrà prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori; se dovesse vincere il Barça sarebbero gli spagnoli a passare il turno.