Secondo quanto riportato da Marca, sebbene i quattro capitani del Barcellona - Messi, Piqué, Busquets e Sergi Roberto - abbiano già deciso di dare un taglio ai loro stipendi per non aggravare la situazione economica del club, manca ancora un accordo con il resto dello spogliatoio. I giocatori sono in trattativa con i propri consulenti finanziari.