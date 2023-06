Tante le voci che circolano sul futuro di Sofyan Amrabat, che probabilmente in estate dirà addio alla Fiorentina. Come scrive il quotidiano spagnolo Sport, c'è stata nei giorni scorsi una brusca frenata da parte del Barcellona. A frenare la trattativa sarebbe stata la formula proposta dal club catalano, obbligata al fair play finanziario, che voleva un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore questo inverno è stato veramente vicino ai blaugrana, ma la Fiorentina ha deciso di trattenerlo almeno fino all'estate.



Nell'attesa del via libera da parte de LaLiga, il Barcellona però rischia di farselo strappare da sotto il naso, visto che nelle ultime ore il mediano marocchino sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United. Amrabat continua a preferire l'ipotesi Barcellona nonostante le difficoltà economiche, anche se tutti i discorsi saranno rimandati a dopo la finale di Praga.