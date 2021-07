Il Manchester United e l'Arsenal sono alla ricerca di un difensore per migliorare la propria rosa. Gli obbiettivi primari delle due squadre sono rispettivamente Varane e White, ma entrambe le trattative al momento sono in stallo. Nel caso in cui dovessero definitivamente saltare, il Daily Star ha individuato tra le varie alternative anche il nome di Samuel Umtiti. Il francese sta vivendo il suo periodo più buio da quando è arrivato a Barcellona e non rientra nei piani di Koeman. Per questo i blaugrana, pur di liberarsi del suo ingaggio, potrebbe lasciarlo partire in prestito o addirittura gratis. Il 27enne darebbe quindi meno garanzie dal punto di vista della forma ma potrebbe essere una buona alternativa low cost.