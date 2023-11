Negli scorsi giorni la stampa spagnola aveva riportato che il futuro del difensore Marcos Alonso sarebbe stato lontano da Barcellona. Secondo quanto riportato da FootballTransfers, infatti, l'Atletico Madrid è in trattativa con il club per portare lo spagnolo al servizio di mister Simeone. Il contratto del giocatore è in scadenza il prossimo 30 giugno.