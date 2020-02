Mancano soli tre giorni alla grande sfida di Champions. Allo stadio San Paolo di Napoli arriverà il Barcellona di Leo Messi. Catalani in crisi? Macché, tutt'altro. Gattuso è stato chiaro giovedì in conferenza stampa: il Barcellona non è in difficoltà.



L'ultimo periodo catalano è stato un po' caotico, ma il Barcellona resta pur sempre ai vertici della classifica. Arriva infatti il successo contro l'Eibar che li proietta momentaneamente al primo posto (in attesa del Real Madrid).



È 5-0 al Camp Nou. Decisivo chi se non lui, Leo Messi. Poker per la stella argentina in una gara a senso unico, dove è arrivata la tripletta personale già nel primo tempo. Lanciato un segnale forte da parte del Barcellona. Attenzione Napoli, guardia sempre alta!