Un messaggio all'Inter, avversaria nei gironi, e alla Juventus dell'eterno rivale Cristiano Ronaldo: il Barcellona è pronto a vincere la Champions League, parola di Lionel Messi. Intervistato da Radio Catalunya, la stessa argentina spiega: "Dobbiamo vincerla, abbiamo una squadra spettacolare. Credo che dobbiamo perché arriviamo da tre anni in cui usciamo ai quarti l'ultima è stata la peggiore di tutte. Dobbiamo puntare a questo, come club, come squadra e come spogliatoio. Abbiamo una rosa spettacolare e possiamo farlo, non diciamo tanto per dire, abbiamo la squadra adatta a lottare per vincere questa competizione".