Il presidente del Barcellona Joan Laporta torna a parlare del futuro di Leo Messi, che dalla mezzanotte di ieri è ufficialmente svincolato dal Barcellona. Il numero uno blaugrana ha rilasciato queste dichiarazioni alla trasmissione "El Transistor" di Onda Cero: "La questione del rinnovo procede bene, ma dobbiamo trovare il modo di farla rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Noi vogliamo che Leo resti con noi e lui è entuasiasta di poterlo fare; avrei un gran desiderio di considerarla una questione chiusa, ma ancora non posso farlo. Siamo nel pieno del processo per trovare una soluzione".



La proposta fatta dal Barcellona a Messi nelle scorse settimane è di spalmare sulle prossime 5 stagioni il suo ingaggio, rinnovando fino al 2023 la sua epopea in blaugrana per poi concedersi verosimilmente un'esperienza in MLS (si parla dell'Inter Miami di David Beckham) e un futuro ruolo da ambasciatore della società catalana.