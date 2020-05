Leo Messi strizza l'occhio a Lautaro Martinez. Al Mundo Deportivo, l'attaccante del Barcellona spiega: "Se devo essere sincero non so se ci sono state o ci sono trattative, non ne ho idea. Credo di averlo già detto, Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché credo che sia completo. E' forte, dribbla bene, fa gol, sa proteggere la palla. Bisognerà vedere cosa succederà con lui e con i nomi che circolano".