I rapporti tra Leo Messi ed il Barcellona nell'ultimo periodo non sono stati dei migliori. Qualche screzio nell'ultimo mese con la società e quando ad essere al centro dell'attenzione è un campione del genere non può che far clamore.



Nei mesi scorsi aveva dichiarato che ciò che stava facendo il Barcellona non era sufficiente per vincere la Champions League (di cui l'andata degli ottavi di finale è terminata 1-1 al San Paolo contro il Napoli).



La Pulga è tornata su queste vecchie dichiarazioni, parlando ai microfoni di Sport:



"È possibile che lo stop ci faccia bene. Vediamo prima di tutto se ricominceranno le competizioni. Lì sarà fugato ogni dubbio e vedremo il nostro livello. Penso che l'allenatore abbia interpretato male le mie parole o gli siano state spiegate male. Ciò che intendevo è che giocando come abbiamo fatto nelle ultime partite prima dello stop non saremmo riusciti a vincere la Champions. Non ho mai dubitato della rosa e non ho dubbi che si possa vincere tutto. Ma questo non si può ottenere giocando nel modo in cui stavamo facendo. Ognuno ha le proprie opinioni e la mia si basa sul fatto che sono stato fortunato a giocare la Champions tutti gli anni e so che non è possibile per come stavamo giocando".