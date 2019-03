Al termine di Barcellona-Lione, ritorno degli ottavi di Champions League, Lionel Messi parla a Sky Sport e non manca un commento sul rivale Cristiano Ronaldo: "Partita più sofferta di quel che dice il risultato, siamo arrivati sul 2-1 e ci siamo un po' complicati le cose con una giocata loro in mezzo all'area. Però siamo stati bravi a soffrire in quei minuti, poi con il 3-1 è diventato tutto tranquillo. Il rigore? Sì sono stato freddo, anche quel gol che sembrava non entrasse alla fine è entrato e ci ha dato tranquillità. Chi mi ha impressionato? Quello che ha fatto Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato impressionante, una grande sorpresa perché pensavo che l'Atletico mettesse più forza in campo. La Juve è stata brava, ha grande potenziale: Cristiano ha vissuto una notte magica. Sono tutti forti, non devo scegliere io: ci sono tante squadre forti come Juventus, City, Ajax, che ha tanti giovani che non ha paura di niente, il Liverpool che a Monaco ha dimostrato di avere carisma. Vedremo chi arriverà, ci prepareremo a partite molto dure".