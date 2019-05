Doppietta al Liverpool nella semifinale d'andata che proietta il Barcellona verso la finale di Champions League, Lionel Messi parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Pubblico deluso perché voleva di più? Sì, in effetti potevamo fare anche il quarto gol, ma dobbiamo essere contenti. Non è ancora finita, dobbiamo giocare il ritorno, ma è stata una grande gara al Camp Nou, molto, molto intensa. Il Liverpool ha giocato con continui cambi di fronte e con tanta fisicità, abbiamo fatto fatica in alcuni frangenti, ma alla fine siamo riusciti vittoriosi. Gol su punizione? Spettacolare, fortunato anche ad aver trovato l'angolo. I fischi a Coutinho? Non sono giusti a mio vedere, dobbiamo essere tutti uniti per vincere".