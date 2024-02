Barcellona, Milan e Liverpool: il Brighton prova a blindare De Zerbi

In un'estate, la prossima, che vedrà tantissime panchine anche di top club, cambiare il proprio proprietario, il manager italiano Roberto De Zerbi sta diventando di settimana in settimana uno dei profili più ricercati.



Di lui si è parlato, con più o meno costanza, della possibilità di sedere per la prossima annata sulle panchine di Barcellona, Liverpool e anche Milan per un ritorno in Italia, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna, il Brighton non ha alcuna intenzione di farsi da parte facilmente,



Anzi, il club inglese sta lavorando già da tempo per provare a blindare ulteriormente l'ex Sassuolo. Attualmente il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2026 con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, ma è già partita la trattativa per prolungare fino al 30 giugno 2027 con aumento salariale ed eliminazione o innalzamento della clausola.