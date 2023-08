Il Barcellona ha messo nel mirino Joao Cancelo. Prima il club catalano deve cedere Clement Lenglet e Sergino Dest, entrambi fuori dal progetto di Xavi Hernandez, al fine di ottenere i soldi che servono per l'assalto al portoghese e soprattutto ottenere maggiore spazio salariale per poter iscrivere alcuni calciatori che a ora sono fuori dalla lista per La Liga. L’operazione si può basare su di un prestito con diritto di riscatto, o al massimo con obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi personali (presenze, assist, gol) per una cifra che in totale non dovrebbe superare i 30 milioni di euro. Lo riporta Mundo Deportivo.