Momento no per Piqué. In campo ci va poco, solo 29 minuti in Liga per lui, nonostante l’allenatore sia il suo ex compagno Xavi. Ma anche fuori dal rettangolo verde, ci sono parecchie grane. È infatti sempre più guerra tra il difensore del Barcellona e la sua ex moglie Shakira. Secondo il giornalista Jordi Martin, la cantante sarebbe furente con il suo ex per aver in pericolo uno dei suoi figli. È spuntato infatti un video in cui si vede il calciatore guidare con il bambino sul sedile anteriore a folle velocità.