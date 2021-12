Il Barcellona vuole Alvaro Morata. La notizia, rilanciata oggi da Marca, trova conferme anche in Italia, l'attaccante spagnolo è una precisa richiesta di Xavi, che a gennaio vuole rivoluzionare il reparto offensivo. Via Coutinho, in uscita anche Luuk de Jong e, probabilmente, Dembelé, oltre a Ferran Torres l'ex numero 6 blaugrana ha chiesto di fare un tentativo per la punta della Juventus, con il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è già stato un contatto. Morata gradirebbe la destinazione, anche perché il suo futuro in bianconero è in bilico. La Juventus, fin qui ha speso per lui 20 milioni, 10 per il prestito per la stagione 2020-21 e 10 per il prestito per quella attuale, a giugno può riscattarlo dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro, ma al momento non arrivano segnali in questa direzione.



LA SITUAZIONE - Morata costa troppo per le casse del club, ma a gennaio difficilmente cambierà aria. Le percentuali di vederlo lontano da Torino sono molto basse, per due ragioni: bisognerebbe ridiscutere l'accordo con l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, è soprattutto sarebbe poi necessario sostituirlo. La coperta là davanti è corta, se dovesse partire Morata Arrivabene e Cherubini dovrebbero trovare sul mercato due nuovi volti, a prezzi ragionevoli (da escludere un grande investimento) e in grado di entrare rapidamente nell'idea di calcio di Allegri. Che non può permettersi esperimenti, che per i conti della Juve deve chiudere la stagione nelle prime quattro.