Mancano undici giorni ad una gara fondamentale per il Napoli. Sarà la notte per il dentro o fuori, la notte in cui gli uomini di Gattuso dovranno dare tutto per tentare l'impresa storica di battere il Barcellona al Camp Nou.



In occasione della sfida ci sarà un sostenitore in più, uno d'eccezione. Infatti Aurelio De Laurentiis sarà presente al Camp Nou per Barcellona-Napoli. Il presidente azzurro vuole stare vicino a Gattuso e la squadra per una partita così importante. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.