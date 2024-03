Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Rrahmani recuperato, Cubarsì marcherà Osimhen

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli: gli azzurri devono ottenere una vittoria in casa dei catalani, sia essa nei 90, 120 minuti oppure ai rigori dopo l'1-1 dell'andata con gol di Lewandowski e Osimhen.



Xavi affida al 17enne Cubarsì e ad Araujo il centro della difesa, a centrocampo viene adattato Christensen con l'inserimento di Fermin Lopez a causa delle indisponibilità di Pedri, de Jong e Gavi. Calzona recupera Rrahmani e lancia Traoré da mezzala, sfida totale tra i due tridenti: Yamal, Lewandowski e Raphinha contro Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.