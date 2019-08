Seconda amichevole negli Stati Uniti per il Napoli di Ancelotti, che sfida ancora il Barcellona di Valverde a quindici giorni dal debutto in campionato a Firenze. Teatro della sfida sarà il Michigan Stadium di Ann Arbor, impianto da 110.000 posti a sedere. In attesa degli ultimi botti sul mercato, con James Rodriguez e Lozano che restano obiettivi concreti, Ancelotti testa gli azzurri contro un avversario di caratura internazionale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BARCELLONA: Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Alenà, S. Roberto, De Jong; Griezmann, Suarez, Dembelé



NAPOLI: Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Verdi, Fabian, Mertens, Milik.