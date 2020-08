I diffidati di Barcellona-Napoli, match valido per gli ottavi di finale Champions League, preoccupano entrambi gli allenatori: in casa azzurra Mario Rui, Kalidou Koulibaly e Fernando Llorente, mentre per i blaugrana rischiano grosso Leo Messi, Antoine Griezmann e Nélson Semedo, che in caso di giallo salteranno l'eventuale quarto di finale (presumibilmente contro il Bayern Monaco).