Secondo la Gazzetta dello Sport: "Obbligatorio chiedersi se ha senso continuare a giocare. E in tutto questo l’Europeo 2020 sta diventando il convitato di pietra: nessuno ha fatto richieste ufficiali, però in Italia sta montando la voglia di chiedere un rinvio, per “liberare” il calendario. Ma per l’Uefa al momento il torneo resta in piedi. Si potrebbe definire storico: a causa del divieto di voli Italia-Spagna, non si giocano oggi Inter-Getafe e Roma-Siviglia. L’idea sarebbe risolvere tutto in partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro (deciso dall’Uefa). Giovedì 19 marzo. Chi vince va ai quarti. Si può immaginare fin d’ora che sarà fatta la stessa proposta per il ritorno di Barça-Napoli"