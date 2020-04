Barcellona in crisi societaria. Sei dirigenti della giunta direttiva hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili in blocco: si tratta dei due vicepresidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas oltre a Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont e il segretario della giunta, Jordi Clasamiglia. Un atto di protesta contro il presidente Josep Maria Bartomeu, che nei giorni scorsi aveva chiesto a quattro di loro (Rousaud, Tombas, Elias e Pont) di rinunciare ai rispettivi incarichi, accusandoli di manovrare alle sue spalle.



Ora i dirigenti dimissionari puntano il dito contro lo stesso Bartomeu, tirando in ballo la gestione del Barçagate (lo scandalo degli attacchi social che sarebbero stati commissionati dal club anche contro i suoi stessi calciatori) e dello stesso club "davanti alle importanti sfide future, a partire dallo scenario post-pandemia". I dirigenti, nella lettera con cui annunciano le dimissioni, chiedono infine nuove elezioni "non appena le circostanze lo permetteranno".