Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona non ha fretta nel risolvere la questione legata al futuro del centrocampista classe '88 Ivan Rakitic. Obiettivo di mercato dell'Inter, il croato ha un contratto fino a giugno 2021 e al momento non traspare la volontà di accelerare la trattativa per un eventuale rinnovo; al contempo, il giocatore verrà fatto partire solo per un'offerta considerata irrinunciabile.