Norberto Neto, neo portiere del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, presentandosi all'ambiente blaugrana: "Quello che mi ha portato qui è il desiderio di vincere, crescere e migliorare. Dal momento che arrivi al Barcellona cambia tutto, l'obiettivo è sempre quello di vincere la Champions League. Il motivo principale della firma con i blaugrana è quello di lottare per la Champions. Darò il massimo per vincerla. La Juve? Nella vita ci sono molti cicli, stavo cercando di cambiare le cose e sono andato al Valencia. Adesso sono qui, vengo per poter far parte della storia di questo club. Cercherò di lavorare con determinazione per poter vincere più titoli possibili".