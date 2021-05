Ansu Fati nuovamente sotto i ferri. È questa la notizia fatta circolare in mattinata dalla stampa spagnola. Giovedì prossimo la stella del Barcellona, stando a quanto riporta il quotidiano As, si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico, con la speranza di risolvere definitivamente il problema al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dallo scorso novembre.

L'operazione dovrebbe rimuovere la parte meniscale lesionata e consentire al giocatore di presentarsi in buone condizioni per l'avvio della prossima stagione, senza riscontrare più quei fastidi che non gli hanno permesso di tornare a disposizione di Ronald Koeman. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi, escludendo di fatto lo spagnolo dai prossimi Europei.