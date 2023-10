Pur avendo chiuso il bilancio della scorsa stagione con un utile record pari a 304 milioni di euro (anche grazie all’azionamento di alcune leve finanziarie, atte a far quadrare i conti), già interessato dalle vicende inerenti al caso Negreira,Come riporta l’edizione odierna di El Confidencial, l’indagine dell’Agenzia delle Entrate risulta essere per presunte irregolarità nei pagamenti agli agenti dei calciatori., ritenendo che questi fossero un modo per aumentare segretamente gli stipendi dei giocatori.Non è la prima volta, tuttavia, che l’Agenzia si mette a indagare sui conti del Barcellona (lo scorso marzo, il club era riuscito ad annullare una richiesta di revisione dei propri conti) ma, allo stato attuale dei fatti, si sono susseguite nuove vicende che necessitavano di azioni di verifica e indagine da parte dell’organismo legislativo. Trattando l’argomento più nel dettaglio,Inoltre, l’Agenzia sta valutando i pagamenti di quest’ultima tassa da parte del club tra il 2012 e il 2015.