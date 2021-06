Secondo il quotidiano catalano Sport, Inter e Milan stanno seguendo con attenzione Neto, portiere del Barcellona e, fra il 2015 e il 2017, anche della Juventus. Ma non è tutto: nelle ultime ore i colleghi spagnoli fanno sapere che anche la Roma rientra fra le società interessate, soprattutto se non dovesse centrare l'obiettivo numero uno di mercato per la porta, ovvero il portoghese Rui Patrício.