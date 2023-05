Il Barcellona torna, prepotentemente, alla carica per Sofyane Amrabat. Xavi é stato categorico, vuole a tutti i costi il nazionale marocchino perché lo considera la perfetta alternativa a Sergio Busquets. Già nell’ultimo giorno di mercato di gennaio l’ex Verona era stato molto vicino ai blaugrana prima del rifiuto della Fiorentina dato che c’era poco tempo per trovare un valido sostituto.







AMRABAT VUOLE IL BARCELLONA - Sofyane ha già deciso da tempo, nella sua testa c’è solo il Barcellona. Una priorità assoluta rispetto alle tante richieste arrivate dopo il Mondiale, tra le quali quella del Liverpool. A gennaio tutto è saltato di fronte l’impossibilità da parte dei catalani di accettare le condizioni, non potendosi impegnare in operazioni che incidono sulla stagione 2023-24, a causa di impedimenti dovuti al fairplay finanziario, della Fiorentina che erano quelle di un prestito con obbligo di riscatto.



LA VALUTAZIONE - A fine stagione è già stato fissato un summit tra gli agenti di Amrabat, il Barcellona e la Fiorentina per provare a imbastire una trattativa accontentando quella che è la volontà del ragazzo. Commisso però non è intenzionato a fare sconti: Amrabat è un suo pupillo e per cederlo chiede almeno 40 milioni di euro. Un avviso forte e chiaro ai naviganti: Amrabat può lasciare la Fiorentina ma solo alle condizioni dettate dal patron italo-americano.