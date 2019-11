Antoine Griezmann è lungi dall'essere il fenomeno visto all'Atletico Madrid, Ousmane Dembele non sta convincendo del tutto e Luis Suarez a 32 anni potrebbe essere indirizzato verso un onorevole tramonto di carriera. Ecco che a Barcellona si studia un colpo in attacco già per gennaio: il nome riportato da La Sexta è quello di ​Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante dell'Arsenal ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e questo potrebbe essere un enorme vantaggio per il club blaugrana.