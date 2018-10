Avanti con Leo. Secondo El Mundo Deportivo, il Barcellona sta studiando un nuovo rinnovo del contratto con Messi. L'attuale accordo fino al 2021 firmato l'anno scorso sarebbe prolungato per una o due stagioni in più fino al 2022 o al 2023. Ma con una clausola che consentirebbe all'attaccante argentino di liberarsi gratis nel 2020, a patto di non firmare per un altro grande club europeo.